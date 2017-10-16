Голкипер "Арсенала" остался недоволен полем "Зенит-арены"

Накануне, 15 октября, голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов в интервью изданию "Советский спорт" поделился мнением о стадионе на Крестовском острове после матча 13-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги против ФК "Зенит" .

"Атмосфера — лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная. Конечно, стадион бешеный. Но над полем надо поработать чуть-чуть" , — заявил он.

"Зенит" уступил "Арсеналу" в матче 13-го тура чемпионата РФ по футболу со счетом 0:1.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.