В Петербурге пройдет турнир по фехтованию на длинных мечах

В Северной столице состоится самый большой за всю историю движения HEMA (Исторических европейских боевых искусств) в России турнир по фехтованию на длинных мечах «FechtTerra».

С 7 по 8 октября более 80 участников из десятков городов России и Европы сойдутся в жестких и эффектных поединках за звание лучшего фехтовальщика.

В списке заявленных участников есть имена бойцов из Швеции и Англии и других зарубежных стран. Россию представят мечники из Петербурга, Москвы и Московской области, Брянска, Саратова и других городов.

В турнире предусмотрено три номинации: женская, базовая (для начинающих и любителей) и продвинутая. В последней будут сражаться наиболее опытные и титулованные участники. Победителей и призеров ждут ценные награды, предоставленные спонсорами – производителями фехтовальной экипировки. Главный приз – уникальный меч с гравировкой.

Когда: 7-8 октября

Где: набережная Обводного канала 136, БЦ "Красный Треугольник", проходная №4

Страница турнира "ВКонтакте".