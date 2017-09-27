СКА "всухую" обыграл "Сибирь"

На стадионе в Новосибирске хоккейный клуб СКА обыграл "Сибирь" со счетом 3:0 в матче КХЛ.

Сразу после того, как у "Сибири" Владислав Наумов отправился на скамейку штрафников, Сергей Широков с передачи Патрика Херсли прострелил дальний угол ворот соперника (14-я минута). Удвоил преимущество петербуржцев Максим Карпов во втором периоде (22).

Завершающая шайба была отправлена в ворота "Сибири", когда игра вышла в формат "четыре на четыре". Патрик Херсли на этот раз сам отправил шайбу в дальний верхний угол (44).

Для СКА эта победа стала 16-й. Петербургский клуб лидирует в Западной конференции с 45 очками.

В следующем матче СКА сыграют в гостях с ярославским "Локомотивом".