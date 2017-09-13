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СКА одержал десятую победу подряд в КХЛ

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© Фото: Sportbox

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На этот раз петербургская команда обыграла ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Петербургский СКА обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голы за СКА забили Илья Ковальчук (3-я и 30-я минуты), Александр Барабанов (4, 9), Никита Гусев (13, 29). На счету Ковальчука также две результативных передачи, у Павла Дацюка – три паса. У «Автомобилиста» отличились Франсис Паре (13) и Александр Щемеров (50)

СКА лидирует в КХЛ с 28 очками. Для него эта победа стала десятой подряд в нынешнем сезоне. Петербургский клуб выиграл все матчи с начала чемпионата. Именно «Автомобилист» в прошлом сезоне прервал победную серию СКА и не дал побить рекорд «Авангарда» — 18 побед подряд.

В следующем матче СКА примет магнитогорский «Металлург». Встреча состоится в пятницу, 15 сентября.

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