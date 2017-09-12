Школе «Зенита» передали стадион «Турбостроитель»

В Петербурге завершилась церемония передачи стадиона «Турбостроитель» детско-юношеской школе олимпийского резерва ФК «Зенит», сообщает пресс-служба Смольного.

Стадион расположен на проспекте Металлистов. В церемонии приняли участие президент Федерации футбола Петербурга Анатолий Турчак и Александр Кержаков, который в юности тренировался на «Турбостроителе».

На церемонии также присутствовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он назвал символичным то, что этот день совпал с днем Святого Благоверного князя Александра Невского.

Фото: gov.spb.ru

Работы на спортивной площадке были завершены еще в мае этого года. Во время Кубка Конфедераций на ее территории тренировались сборные Португалии, Сили и Камеруна.

Сейчас стадион полностью реконструирован. На нем построены два корпуса с помещениями для спортсменов, тренеров и техперсонала, есть пресс-центр, медкабинет и тренажерный зал. Сам газон оборудован подогревом и автополивом.