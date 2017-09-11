СКА одержал победу над "Ладой"

Хоккейный клуб СКА в девятый раз одержал победу в матче регулярного сезона КХЛ – матч петербургского клуба и "Лады" завершился со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Он проходил в понедельник, 11 сентября, в Северной столице

Среди гостей матча отличились Николай Прохоркин (37 минута), Павел Дацюк (47) и Илья Ковальчук (49). Автором шайбы "Лады" стал Станислав Бочаров (6).

Это девятая по счету победа СКА со старта сезона 2017-20118. Команда лидирует в чемпионате – она единственная, у кого еще не было поражений.

В следующем матче СКА сыграет против "Автомобилиста". Игра состоится всреду, 13 сентября.