Тренер СКА Знарок остался недоволен игрой команды против ХК «Сочи»

Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок заявил, что недоволен игрой своих подопечных в матче против «Сочи», несмотря на победу петербургской команды.

«Игрой сегодня недоволен. Особенно первым периодом», - сказал Знарок.

Он также добавил, что нападающий СКА Павел Дацюк, который становился после травмы и принял участие в матче, будет готов к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Ему играть тяжело, первый матч, но видно, что это большой мастер. К сезону он будет готов на сто процентов», — рассказал Знарок..

Главный тренер СКА поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что армейцев всегда хорошо принимают в Ледовом.

Накануне вечером, 14 августа, петербургский СКА в товарищеском матче обыграл ХК «Сочи» со счетом 3:1. Шайбы забили Динар Хафизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли. У гостей единственную шайбу забросил Артем Точилин.

Следующий матч СКА проведут в рамках турнира 16 августа против сборной Канады, начало в 19:30.