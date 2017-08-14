Манчини: Кокорин может забить 35 мячей за сезон в одиночку

Главный тренер ФК «Зенит» Роберто Манчини подвел итоги победного матча с грозненским клубом «Ахмат», которой завершился 13 августа уверенной победой сине-бело-голубых (4:0).

«Я был доволен игрой Шатова и Кришито, их взаимодействием. Просто хотел, чтобы Шатов больше шел в борьбу и обыгрывал один на один, он делал это не так часто, как мне хотелось бы. «Ахмат» — сильная и организованная команда, играть с ними нелегко. Способен ли Кокорин забить 35 мячей в одиночку? Надеюсь, что да», – приводит его слова официальный сайт «Зенита».

Голы на минувшем матче забили Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. Теперь «Зенит» с 16 очками вышел в единоличные лидеры чемпионата России.

Ранее Мачини заявлял, что нападающие Артем Дзюба и Александр Кокорин вдвоем могут забить 35 мячей за сезон. При этом у Кокорина уже шесть голов, а у Дзюбы пока ни одного. Матч прошел в Северной столице на стадионе «Зенит-арена».