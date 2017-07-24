Бразильский полузащитник Маурисио ушел из «Зенита»

Футболист из Бразилии Жозе Маурисио расторг контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит» в понедельник, 24 июля. Решение об этом было принято по обоюдному согласию сторон, передает «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что полузащитник Маурисио может выступать в ФК «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Бразилец перешел в «Зенит» из грозненского футбольного клуба «Терек» в январе прошлого года, заключив контракт на полгода. Летом 2016 года соглашение с ним было продлено на три года.

Всего полузащитник из Бразилии отыграл за сине-бело-голубых 42 матча. В них он забил четыре гола и сделал три результативные передачи.