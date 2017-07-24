Кубок конфедераций обошелся без допинга

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что все допинг-пробы, которые были взяты у участников Кубка конфедераций, дали отрицательный результат.

В пресс-службе ФИФА сообщили, что всего было проведено 379 тестов и 854 образца. У игроков, которые были выбраны случайным образом, на анализ была взята кровь и моча. Также два игрока в каждой команде были проверены антидопинговыми офицерами ФИФА после каждого из 16 матчей соревнования.

Все собранные образцы были проанализированы в аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лабораториях. Большинство проб были исследованы в лаборатории в Лозанне.

Кубок конфедераций-2017 стартовал 17 июня на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге и завершился на этом же поле 2 июля. Кроме Северной столицы, матчи турнира принимали Москва,Казань и Сочи.

Победителем турнира стала сборная Германии, которая в финале турнира победила команду из Чили со счетом 1:0. Бронзу завоевала сборная Португалии, которая оказалась сильнее Мексики (2:1).

Сборная Россия не вышла из подгруппы, уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2), но обыграв сборную Новой-Зеландии на матче-открытии чемпионата на «Зенит-арене» (2:0).