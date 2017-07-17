Российские футболистки впервые одержали победу на чемпионате Европы

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в июле

Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

«Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.