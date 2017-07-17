В Петербурге вновь пройдут международные соревнования по триатлону

В воскресенье, 23 июля, в Петербурге вновь пройдут соревнования по триатлону серии A1 TRIATHLON. В этот день в Сестрорецке состоится сразу две гонки на спринтерской (750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега) и полужелезной (1,9 километров плавания, 90 километров велогонки или 21,1 километра бега) дистанциях, поэтому проверить себя на прочность смогут как новички, так и опытные спортсмены.

В соревнованиях будут принимать участие более 500 профессиональных спортсменов и любителей со всей России, а также из Италии, Голландии, Финляндии, Эстонии и других стран. Первые спортсмены выйдут на старт в 8:00, участники длинной дистанции отправятся на старт на час позже, чтобы без остановки преодолеть плавательный, велосипедный и беговой этапы соревнований, проложенные в Курортном районе Петербурга.

Старты серии А1 проходят с 2015 года, за это время в Петербурге и Ленобласти состоялось уже девять соревнований, участие в которых приняли более 3 тыс. профессиональных спортсменов и любителей со всей России и из-за рубежа.

Этим летом участников стартов А1 TRIATHLON ждут обновленные маршруты, разработанные для комфорта участников и обеспечения всех мер безопасности. Старт соревнований будет дан на городском пляже «Зеленая Гора», плавательный этап пройдёт в озере Сестрорецкий Разлив, круг велоэтапа проложен по Левашовскому шоссе, а маршрут бегового этапа пройдёт по территории заповедной зоны «Левашовский лес». Финишный городок будет расположен в спортивном комплексе "Разлив", где участников соревнований будут встречать зрители и болельщики.

Последних ждет не менее насыщенная программа – спортивные конкурсы, детские мастер-классы, познавательные экскурсии на территории музейного комплекса «Шалаш» и многое другое. Принять участие в соревнованиях может любой желающий: в зависимости от уровня подготовки и ваших спортивных амбиций вы можете выбрать спринтерскую дистанцию, полужелезную дистанцию или же принять участие в эстафетной команде, преодолев только один из этапов A1 TRIATHLON 113 – 1,9 километров плавания, 90 километров велогонки или 21,1 километра бега.

23 июля (Сестрорецк)

8:00 - старт А1 TRIATHLON SPRINT

9:00 - старт А1 TRIATHLON 113

10:10 – финиш последнего участника A1 TRIATHLON SPRINT

11:00 – награждение A1 TRIATHLON SPRINT

13:00 – финиш лидера A1 TRIATHLON 113

15:00 – награждение А1 TRIATHLON 113, церемония закрытия соревнований

17:00 – финиш последнего участника А1 TRIATHLON 113