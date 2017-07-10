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СКА подписал новый контракт с Ковальчуком

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© Фото: ТАСС

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Нападающий останется в петербургском хоккейном клубе еще на один год.

СКА продлил контракт со своим форвардом Ильей Ковальчуком. Соглашение рассчитано на один год.

Хоккеист уточнил, что решающим фактором при заключении контракта стали грядущие Олимпийские игры, в которых могут принимать участие только игроки европейских чемпионатов и КХЛ.

Ковальчук впервые появился в составе СКА в сезоне 2012/13, по итогам которого стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка Континента. В следующем сезоне он выступал за петербургский клуб на постоянной основе.

Ковальчук является лучшим бомбардиром СКА в КХЛ. За 299 игр в составе армейцев набрал 297 очков.

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