СКА подписал новый контракт с Ковальчуком

СКА продлил контракт со своим форвардом Ильей Ковальчуком. Соглашение рассчитано на один год.

Хоккеист уточнил, что решающим фактором при заключении контракта стали грядущие Олимпийские игры, в которых могут принимать участие только игроки европейских чемпионатов и КХЛ.

Ковальчук впервые появился в составе СКА в сезоне 2012/13, по итогам которого стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка Континента. В следующем сезоне он выступал за петербургский клуб на постоянной основе.

Ковальчук является лучшим бомбардиром СКА в КХЛ. За 299 игр в составе армейцев набрал 297 очков.