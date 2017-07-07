Кержаков устроил голосование, заканчивать ли ему карьеру

Футболист петербургского ФК "Зенит" Александр Кержаков решил поинтересоваться у своих подписчиков в инстаграме, стоит ли ему заканчивать карьеру спортсмена.

"А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. (И помните: шутки типа "А ты разве еще не закончил?!" и т.д. — это плагиат"), — написал футболист.

На 12:20 7 июля под постом футболиста появилось уже более 23,7 тыс. лайков.

В мае стало известно, что Кержаков пробудет себя в других сферах - он, к примеру, открыл новый ресторан в Петербурге.

Тогда Кержаков уточнил, что ресторан грузинской кухни находится в Шушарах. Заведение под названием "Сули Гули" он открыл вместе с Ginza Project. Нападающий "Зенита" добавил, что с 15 мая по 15 июня гостей ресторана ждет специальная акция.