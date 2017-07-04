Кокорин назначен капитаном ФК "Зенит"

Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин назначен капитаном команды на товарищеский матч против "Аустрии" во вторник, 4 июля, сообщает твиттер-аккаунт петербургского клуба.

Главный тренер петербургской команды Роберт Манчини выставил следующий состав на игру: вратарь – Юрий Лодыгин, защитники — Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эрнани и Ибрагим Цаллагов, полузащитники — Маурисио, Кристиан Нобоа, Йоан Молло и Роберт Мак, нападающие — Артем Дзюба и Александр Кокорин (капитан).

В запасе остались: Андрей Лунев, Егор Бабурин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Леандро Паредес, Хави Гарсия, Дмитрий Полоз, Жулиано, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Андрей Панюков, Лука Джорджевич и Юрий Жирков.

Фото: twitter.com/zenit_spb

Прошлый капитан "Зенита" – полузащитник Мигель Данни перешел играть в "Славию".

Матч состоится сегодня, 4 июля, в 19:00.

Ранее футболист Кокорин был замечен в нескольких скандалах. В начале марта столичные камеры наблюдения семь раз зафиксировали нарушения автомобиля "Ролс Ройс" Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулем «Бентли» 25 февраля. Черный "Ройс»", обладателем которого является Кокорин, поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день.

По словам самого футболиста, никаких гонок он не устраивал, а просто при повороте зацепил встречную полосу. Тем не менее, материалы по этому делу были переданы в суд, который впоследствии лишил футболиста прав.

В июле прошлого года он и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали героями скандала в Монако. В СМИ появилась видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке, в ходе которой было потрачено около 250 тыс. евро на шампанское.