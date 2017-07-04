Защитник «Интера» Мурильо обойдется «Зениту» в 13 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника «Интера» Джейсона Мурильо.

Зарубежный клуб готов продать игрока за 13 млн евро, сообщается на сайте журналиста Sportitalia Альфредо Педуллы.

Ранее «Зенит» отказался от покупки защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Руководство российской команды осталось крайне недовольно его поведением. Футболист Манолас сначала пропустил контрольное медобследование. После он, по информации СМИ, остался недоволен предложенным ему контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу российской валюты.

При этом клуб «Рома» выдвинул футболисту ультиматум: либо Костас Манолас переходит в «Зенит», либо остается в клубе без возможности перейти в другой клуб.

В июне в «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев. Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро. Ранее Кузяев выступал за такие команды, как «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.