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«Зенит» отказался от защитника «Ромы» Костаса Маноласа

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© Фото: AS-Roma.ru

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Руководство петербургской команды осталось крайне недовольно его поведением.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отказался от греческого защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Руководство российской команды осталось крайне недовольно его поведением, передает Sky Sport Italia.

Футболист Манолас сначала пропустил контрольное медобследование. После он, по информации СМИ, остался недоволен предложенным ему контрактом, в котором его зарплата была привязана к курсу российской валюты.

При этом клуб «Рома» выдвинул футболисту ультиматум: либо Костас Манолас переходит в «Зенит», либо остается в клубе без возможности перейти в другой клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал с «Ромой» условия трансфера греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского полузащитника Леандро Паредеса

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По информации СМИ, руководство российского клуба готово заплатить за двух футболистов 60 млн евро. Еще 7 млн римский клуб может получить в качестве бонусов.

В июне в «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев. Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро. Ранее Кузяев выступал за такие команды, как «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.

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