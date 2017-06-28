«Зенит» заплатит Луческу 2,5 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выплатил своему экс-тренеру Мирче Луческу 2,5 млн евро, передает «Фонтанка».

По информации издания, у тренера больше нет претензий к команде. Вопрос со штабом Луческу остается открытым - в «Зените» в настоящий момент остаются работать его помощник Анатолий Тимощук и тренер вратарей Томаш Рогич.

Изначально Луческу требовал за недоработанный год разорванного контракта четыре млн евро.

Луческу возглавил команду летом 2016 года после 12 лет работы в донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 «Зенит» с Луческу занял лишь третье место в РФПЛ. Тем не менее, под руководством румынского тренера «Зениту» удалось завоевать Суперкубок России.

После досрочного прекращения контракта Луческу заявил, что его переход в петербургский футбольный клуб был ошибкой.

В начале июня «Зенит» подписал на три года контракт с Роберто Манчини. Соглашение между итальянским тренером и петербургским клубом подразумевает продление контракта еще на три года.