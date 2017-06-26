Sports.ru: «Зенит» заплатит «Роме» 60 млн евро за Паредеса и Маноласа

Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласовал с «Ромой» условия трансфера греческого защитника Костаса Маноласа и аргентинского полузащитника Леандро Паредеса, передает Sports.ru.

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По данным издания, руководство российского кулба готово заплатить за двух футболистов 60 млн евро. Еще 7 млн римский клуб может получить в качестве бонусов.

Детали контракта с Маноласом уже согласованы.

Ранее стало известно, что в «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Далер Кузяев. Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро. Ранее Кузяев выступал за такие команды, как «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.