«Зенит» начал продажу абонементов на «Зенит-арену»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о начале продаж билетов на стадион на Крестовском острове.

Продажа абонементов начинается исключительно на первый круг нового сезона и предлагает болельщикам единственный вид абонемента «Все включено», который предоставляет возможность посещения всех домашних матчей команды на стадионе «Зенит-арена», говорится в сообщении футбольного клуба.

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Сейчас, на время проведения Кубка конфедераций, стадион находится в ведении оргкомитета ФИФА, которая проводит турнир. Вне рамок Кубка конфедераций стадион находится в управлении СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями».

Так останется до момента подписания концессионного соглашения между клубом и городом. По нему объект будет передан «Зениту» на 49 лет по ставке 1 рубль в год.