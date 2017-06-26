В Петербурге появятся еще две команды под названием "Зенит"

Компания "Газпром" планирует в ближайшем будущем создать еще две команды, которые будут объединены общим бредом "Зенит" – команду по гандболу и мини-футболу.

Перед новыми клубами будет стоять задача завоевание титулов чемпионов РФ, сообщает "Фонтанка".

В 2014 году в Петербурге уже был создан баскетбольный клуб "Зенит". В 2017 году на чемпионат РФ по волейболу официально был заявлен волейбольный клуб "Зенит".

Обе команды спонсирует "Газпром".