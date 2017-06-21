Мутко: За сборную России в матче с Португалией стыдно не будет

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Кубка конфедераций — 2017 со сборной Португалии.

«Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьезными шагами, ребята готовятся, команда обновленная», - приводит его слова Интерфакс.

«Ребята профессиональные, хотят показать все, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет», — добавил Мутко.

Встреча России и Португалии состоится в среду, 21 марта. В субботу, 17 июня, сборная РФ обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.