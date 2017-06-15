В «Зенит» вернулся защитник «Тосно» Дмитрий Богаев

Защитник футбольного клуба «Тосно» Дмитрий Богаев возвращается в «Зенит», сообщает «Чемпионат».

Контракт с 23-летним защитником был подписан накануне, 14 июня. Он рассчитан на три года.

Богаев дебютировал в молодежном составе «Зенита» в 2012 году, через год начал выступать за «Зенит-2», а в 2015 попал в основную команду, приняв участие в 7 матчах. После этого футболист перешел в литовский клуб «Паланга» и правах аренды играл за «Тосно».

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Ранее стало известно, что в «Зенит» перешел полузащитник «Ахмата» Кузяев. Контракт заключен на три года. Футболист обошелся «Зениту» в четыре миллиона евро.

Ранее Кузяев выступал за такие команды, как за «Карелия», «Нефтехимик». В минувшем сезоне полузащитник провёл 28 матчей за клуб из Грозного в чемпионате и Кубке России.