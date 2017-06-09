Футбольный матч Россия-Чили закончился вничью

Сборная России сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче. Матч прошел в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 56-й минуте после передачи Артуро Видаля отличился Маурисио Исла, но сборная России отыгрались через 11 минут. Автор гола в ворота чилийцев стал Виктор Васин. Он пробил головой после подачи углового.

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Этот матч стал последним для сборной России перед стартом Кубка конфедераций 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Российская сборная на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.