«Зенит» хочет вернуть Халка

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что клуб заинтересован в возвращении играющего сейчас в Китае бразильского нападающего Халка, который раньше был в составе сине-бело-голубых.

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Он также отметил, что пока о возвращении Халка говорить рано, так как в настоящий момент не ясно, впишется ли он в концепцию нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Кроме того, помешать возвращению может и денежный фактор - летом прошлого года «Шанхай СИПГ» заплатил «Зениту» 56 млн евро за игрока из Бразилии.

В июне прошлого года бразилец покинул петербургский футбольный клуб и стал выступать за китайский «Шанхай СИПГ». Бразильский полузащитник играл в «Зените» с сентября 2012 года. На протяжении четырех сезонов игрок провел четыре матча и забил 77 голов.

Ранее стало известно, что футболист Денис Терентьев официально вернулся в «Зенит».