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Капитан «Зенита» Мигель Данни заявил об уходе

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© Фото: Gettyimages / Fotobank.ru

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В петербургском футбольном клубе он играл с 2008 года.

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни заявил об уходе из петербургского  футбольного клуба. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает этим летом.

«С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из „Зенита“. Я провёл 9 невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Петербурге, спасибо всем за это!» - написал он в своем Instagram.

Данни перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. При этом большую часть сезона 33-летний португалец пропустил из-за травмы колена.

В активе полузащитника также четыре гола в 38 встречах в составе сборной Португалии.

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