БК «Зенит» уступил «Химкам» и не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Подмосковные баскетбольный клуб «Химки» одержали победу в матче против «Зенита». Пятая и решающая встреча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ завершилась со счетом 90:84.

Больше всего очков команде победителей принес химчанин Алексей Швед - 28 точно брошенных в корзину мячей. У «Зенита» отличился Сергей Карасев, который набрал 14 очков.

Изначально сине-бело-голубые вели в серии со счётом 2:0, но проиграли три матча подряд. Таким образом, "Зенит" второй год подряд финиширует третьим в Единой лиге.

В финале «Химки» сыграют с московским ЦСКА. Серия игр стартует в четверг, 8 июня.