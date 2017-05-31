БК «Зенит» уступил «Химкам» в третьем матче полуфинала Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Химки» у себя дома победил петербургский «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 97:73 в пользу подмосковной команды.

К концу первой четверти хозяева вели с отрывом в девять очков (30:21). Во втором отрезке матча команды сражались на равных, и хозяева завершили его с минимальным преимуществом (26:25).

В третьей четверти «Химкам» удалось оторваться от своего соперника (24:12). В последней четверти москвичи сохранили преимущество (17:15).

Таким образом, подопечные Душко Ивановича сократили отставание в серии — 1:2.

Лучший результат в матче показал защитник «Химок» Алексей Швед - 22 очка. В составе «Зенита» 14 очков смог принести команде Сергей Карасев.

Следующий матч пройдет 1 июня в Химках.