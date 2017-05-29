В Купчино появится стадион «Зенита» на 20 тыс. зрителей

На окраине Купчино, южнее устья Шушарского ручья, планируется построить резервный стадион на 20 тыс. зрителей для ФК «Зенит», сообщает «Канонер».

Впервые идею построить резервный стадион весной 2013 года высказало ЗАО «Футбольный клуб „Зенит“». Тогда это предложение поддержал губернатор Георгий Полтавченко. В итоге под будущее строительство было выделено 25 гектаров между Балканской улицей, Окружной и Витебской железнодорожными линиями.

Позже «Зенит» подготовил концепцию размещения на этой территории стадиона на 20 тыс. зрителей, и баскетбольного комплекса на 5 тыс. мест, крытых и открытых футбольных полей, учебного корпуса с гостиницей-интернатом и техническими постройками. Разработкой проекта занималось ООО «Проектно-прозводственная фирма „А.Лен“» Сергея Орешкина.

Все здания должны встать в линию, параллельную Окружной железной дороге. По периметру территории планируется разместить автодорогу. Береговую полосу реки Волковки между Витебской железной дорогой и Шушарским ручьем застраивать не будут, так как это зеленая зона общего пользования

С тех пор «Зенит» не отказался от своих планов, сообщил изданию зампред комитета по физкультуре и спорту Николай Растворцев. В настоящий момент КГА ведет разработку проекта планировки территории. Сроки строительства спорткомплекса будут определены после утверждения этого документа, когда формирование земельного участка будет завершено.

Стадион «Зенит-арена», строительство которого уже завершилось на Крестовском сотовое, вмещает 68тыс. футбольных болельщиков и до 80 тыс.зрителей.