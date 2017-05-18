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"Петровский" станет домашним стадионом ФК "Тосно"

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© Фото: pitertut.ru

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Бывшая арена ФК "Зенит" в следующем сезоне станет домашней для новичка Премьер-лиги

Власти Петербурга и Ленобласти договорились о передаче стадиона "Петровский" футбольному клубу "Тосно". Бывшая арена ФК "Зенит" в следующем сезоне станет домашней для новичка Премьер-лиги.

"Тосно будет играть на «Петровском». Мы уже договорились с «Зенитом», нас поддержал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Ленобласти нецелесообразно иметь стадион на 10 тысяч – самые большие города у нас на 100 тысяч жителей. Наша задача сейчас – в Ленобласти построить тренировочную базу. Эта база будет построена в Кудрово", – заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Тем временем на тренировочной базе в Тосно к лету планируют уложить новый натуральный газон. Одновременно в поселке Рощино строится резервное поле, которое во время чемпионата мира 2018 года примет футболистов, которые приедут в Петербург.

ФК "Тосно" 6 мая обыграл на выезде клуб "Нефтехимик" и вышел в Премьер-лигу. "Тосно" был основан в 2013 году, выступает в первенстве ФНЛ. Его директор – Вячеслав Матюшенко, который также является генеральным директором федерации футбола Ленинградской области.

Накануне, 17 мая, на стадионе "Петровский" завершился матч между командами "Зенит" и "Краснодар" - петербургская команда победила со счетом 1:0.

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ФК "Зенит" должен был переехать на новый стадион на Крестовском острове после мачта 8 апреля.

Позже  главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе. «В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у «Полтавы», есть там такая команда, таких полей нет», — заявил Луческу после проигранного матча с "Тереком" (0:1) 7 мая. Претензии к газону были и после первой игры с екатеринбургским "Уралом".

 

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

 

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга. Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.

 

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