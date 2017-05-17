«Зенит» победил «Краснодар» со счетом 1:0

«Зенит» одержал победу в домашнем матче в текущем сезоне чемпионата России по футболу. Со счетом 1:0 петербургская команда обыграла «Краснодар».

Единственный гол забил на 12 минуте нападающий Артем Дзюба, после паса Дани

Несмотря на это, «Зенит» продолжает занимать третье место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата. Опережающий петербуржцев на одно очко ЦСКА в параллельном матче также обыграл «Рубин» со счетом 2:0.

Матч прошел на стадионе «Петровский» в Петербурге. Его перенесли туда со стадиона «Зенит-арена». Петербургский футбольный клуб объяснил, что такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку Конфедерации FIFA 2017 и «уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки».

Последний матч сезона «Зенит» проведет против «Локомотива» 21 мая в столице.