"Зенит" назвал стартовый состав на матч с "Краснодаром"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Краснодара" на матч 29-го тура РФПЛ.
Стартовый состав "Зенита": Лунев, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Дзюба, Кокорин.
Стартовый состав "Краснодара": Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Петров, Каборе, Газинский, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов.
Поединко начнется в 19:30 на стадионе "Петровский" в Петерубрге.
Матч перенесли туда со стадиона "Зенит-арена". Петербургский футбольный клуб объяснил, что такое решение позволит организаторам матча полностью подготовить поле стадиона на Крестовском к Кубку Конфедерации FIFA 2017 и "уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки".