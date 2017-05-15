Петербуржцы побегут с Пушкиным

На Крестовском острове 10 июня два благотворительных фонда проведут «Петербургский благотворительный марафон». Цель – собрать средства на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Забег проходит уже третий год, но этот будет особенным. Бежать его участники будем в компании с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Слоган забега – «Айда, Пушкин!». Так благотворительные фонды «Яркая жизнь» и AdVita собираются отметить 218-й день рождения поэта в ближайшие к этой дате выходные.

Два года организацией марафона успешно занимался фонд «Яркая жизнь» (удавалось собрать более 1500 участников). Но в этом году решено объединить усилия для еще большего результата.

«Мы ожидаем участников в образе Александра Сергеевича, его блистательной супруги, его героев и его современников. Спортсмены и зрители смогут украсить себя атрибутикой с изображением Солнца русской поэзии. Спонтанные декламации стихов и литературоведческие беседы в парке приветствуются. Наши официальные хэштеги - #айдапушкин, #будькаксаша, #спбмарафон и #вместепоможембыстрее», - сообщают организаторы забега.

«В своих бессмертных стихах Пушкин многократно обращался к теме марафона и пропагандировал бег, – говорит координатор программ благотворительного фонда AdVita и учитель литературы и русского языка Елена Грачева. – В стихотворении “Зимнее утро” он прямо призывает читателя к участию в марафоне: “Друг милый, предадимся бегу”. Само название стихотворения говорит о тонком понимании петербургской жизни – Пушкин знал, что снег в Петербурге может выпасть и в июне, и заранее пытался ободрить участников марафона. “Мой друг, беги, беги”, – говорит Земфира Алеко, приглашая к участию не только одиноких бегунов, но и целые семьи. И нет у Пушкина героя горестнее, чем Борис Годунов, которому просто негде бегать, потому что он живет в Москве, а не в Петербурге – он так и говорит: “И рад бежать, да некуда… ужасно!”. Если бы герои Пушкина были живы, они бежали бы быстрее лани, чтобы поздравить своего создателя с днем рождения!».

Каждому участнику «Петербургского благотворительного марафона» предложат выбрать одну из двух дистанций: 5 километров и 3 киклометра. Благотворительный взнос: 500 рублей при предварительной регистрации на сайте http://spbmarafon.ru/ и 1000 рублей в день забега.

По случаю праздника победителей будет сразу дюжина. Мужчины и женщины будут отдельно награждены за три первых места на двух дистанциях.

«Помимо горожан, мы приглашаем к участию корпоративные команды. Сотрудники организаций, подавших коллективную заявку, смогут бежать в фирменных футболках», - уточняют организаторы забега.

Каждый участник сможет получить полный отчет о том, как были потрачены собранные на марафоне деньги и кому удалось помочь.