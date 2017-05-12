Ачерби может заменить Ломбертса в «Зените»

Защитник итальянского клуба «Сассуоло» Франческо Ачерби может заменить Николаса Ломбертса в «Зените» летом этого года, сообщает АБН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в петербургской футбольной команде.

По данным источника издания, представители «Зенита» ведут переговоры с несколькими тренерами и футболистами итальянской команды. Петербургская команда ищет усиление в линию защиты и полузащиты, так как в ближайшее трансферное окно клуб покинет ряд футболистов.

Переход Ачерби в «Зенит» может стоить петербургскому клубу 11 млн евро.

Прежде Ачерби выступал за «Павию», «Реджину», «Кьево» и «Милан». Его приглашали участвовать в чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, но из-за большой конкуренции в обороне футболист на поле так и не показался.

В конце марта защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что принял решение вернуться в Бельгию после совещания с семьей. «Кроме того, "Остенде" – амбициозная команда. И мне хочется помочь клубу в достижении своих целей», - заявлял он ранее.