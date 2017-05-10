СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом Давидом Рундбладом

СКА подписал однолетний контракт с защитником сборной Швеции Давидом Рундбладом, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

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В 2010–2016 годах Рундблад играл в НХЛ. Выступал за клубы "Чикаго Блэкхокс" (стал обладателем Кубка Стенли в составе этой команды), "Аризона Койотис" и "Оттава Сенаторз". В 113 матчах заокеанской лиги набрал 25 очков.

Последние полтора сезона хоккеист провёл в Швейцарии, где в 60 матчах регулярного чемпионата отметился 42 очками при общем показателе полезности «+37».