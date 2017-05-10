В «Зените» опровергли сообщение о переносе матча с «Краснодаром» на стадион «Петровский»

В ФК «Зените» опровергли информацию о переносе матча с «Краснодаром» с «Зенит-арены» на стадион «Петровский», передает АБН со ссылкой на представителя петербургского футбольного клуба в среду.

«Матч с «Краснодаром» состоится на новом стадионе на Крестовском острове. На данный момент нет никакой информации о переносе матча. На данный момент он планируется на новой арене», — заявили в «Зените».

Представители сине-бело-голубых также уточнили, что к поединку с «Краснодаром» газон на новой арене приведут в норму.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» отказался играть на Крестовском острове из-за состояния поля. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе.

«В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у «Полтавы», есть там такая команда, таких полей нет», — заявил Луческу после проигранного матча с «Тереком» (0:1) 7 мая.

Прежде Луческу просил перенести эту игру на «Петровский». Претензии к газону были и после первой игры с екатеринбургским «Уралом».

Матч должен пройти на «Зенит-Арене» 17 мая.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.