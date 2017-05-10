  • 10 Май 2017
USD 06.05.2017 58.5382 +0.9668
USD ММВБ 12:17 58.21500  
EUR 06.05.2017 64.2398 +1.5100
EUR ММВБ 12:17 63.4830  
Нефть($) 10.05.2017 49.21 0.47
Нефть(p) 10.05.2017 2880.66 +74.63

"Зенит" предложил контракт тренеру итальянской "Фиорентины"

Автор:


© Фото: ftbl.ru

Темы дня

Петербургский футбольный клуб хочет заполучить Паулу Соузе на три года.

ФК "Зенит" предложил контракт на три года главному тренеру итальянской "Фиорентины" Паулу Соузе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на итальянские СМИ.

При этом Соуза могут поступить и другие предложения. К примеру, им заинтересована дортмундская "Боруссию".

Паула Соуза возглавляет итальянский клуб "Фиорентина" с лета 2015 года.

В настоящий ммоент "Зенит" тренерует румынский футболист Мирча Луческу. Ранее сообщалось, что руководство "Зенита" приняло решение уволить Луческу после окончания текущего сезона.

После недавнего поражения от чеченского "Терека" на стадионе "Зенит-арена", Луческу резко выразился о состоянии газона спортивного объекта.

"В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у "Полтавы", есть там такая команда, таких полей нет", — заявил Луческу после проигранного матча с "Тереком" (0:1) 7 мая.

Позже стало ивзестно, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу между командами "Зенит" и "Краснодар" перенесен с "Зенит-арены" на старый стадион "Петровский". Причина - неудовлетворительное состояние газона на площадке на Крестовском острове.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Джаз и шаверма: куда сходить в Петербурге москвичу

    Легендарные места Северной столицы, которые обязан посетить каждый приехавший из столицы турист.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!
    27.04.17
    Как выбрать качественную автономную канализацию
    27.04.17
    Как безболезненно провести ребрендинг
    25.04.17
    Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?
    25.04.17
    Плюсы и минусы пластиковых окон
    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm