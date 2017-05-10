"Зенит" предложил контракт тренеру итальянской "Фиорентины"

ФК "Зенит" предложил контракт на три года главному тренеру итальянской "Фиорентины" Паулу Соузе, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на итальянские СМИ.

При этом Соуза могут поступить и другие предложения. К примеру, им заинтересована дортмундская "Боруссию".

Паула Соуза возглавляет итальянский клуб "Фиорентина" с лета 2015 года.

В настоящий ммоент "Зенит" тренерует румынский футболист Мирча Луческу. Ранее сообщалось, что руководство "Зенита" приняло решение уволить Луческу после окончания текущего сезона.

После недавнего поражения от чеченского "Терека" на стадионе "Зенит-арена", Луческу резко выразился о состоянии газона спортивного объекта.

"В Украине нет ни одного такого поля. Там даже у аутсайдеров чемпионата нет такого поля. За 13 лет я такого не видел ни разу. Даже весной, когда только начинаются поля, например, у "Полтавы", есть там такая команда, таких полей нет", — заявил Луческу после проигранного матча с "Тереком" (0:1) 7 мая.

Позже стало ивзестно, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу между командами "Зенит" и "Краснодар" перенесен с "Зенит-арены" на старый стадион "Петровский". Причина - неудовлетворительное состояние газона на площадке на Крестовском острове.