Андрей Лунёв признан лучшим футболистом «Зенита» в апреле

Голкипер ФК «Зенит» Андрей Лунёв по итогам опроса болельщиков признан лучшим игроком команды в апреле, сообщает официальный петербургского клуба.

В апреле Лунёв участвовал в пяти матчах, в которых пропустил три гола.

«В общей сложности, с учетом матчей за «Уфу», на счету Лунёва 11 встреч в рамках чемпионата России без пропущенных мячей. По этому показателю он уступает только Игорю Акинфееву (15) и Артему Реброву (12)»,— отмечается в сообщении клуба.

Второе место в опросе занял полузащитник командыИбрагим Цаллагов, а третье — защитник Бранислав Иванович.

Награда стала для Лунёва первой за время выступления в «Зените». Ранее приза лучшему игроку месяца по версии болельщиков удостаивались Маурисио (июль), Хави Гарсия (август), Жулиано (сентябрь), Александр Анюков (октябрь), Роберт Мак (ноябрь), Данни (февраль) и Доменико Кришито (март).