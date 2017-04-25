Немецкая газета Bild бойкотирует Кубок конфедераций

Немецкое издание Bild обещало бойкотировать Кубок конфедераций, который пройдет в этом году в четырех российских городах..

Как сообщается на сайте издания, иностранные журналисты, которые будут аккредитованы на Кубок конфедераций, должны будут писать только о футбольных матчах. Также на сайте таблоида указано, что на представителей западных СМИ, якобы, будут наложены ограничения на передвижение даже в свободные дни.

Из-за такой цензуры Bild намерен бойкотировать Кубок конфедераций и не отправит туда своих журналистов.

Ранее газета Bild после допингового скандала с мельдонием исключила сборную России из медальной таблицы Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Петербурге и Казани. В Северной столице спортвные соревнования пройдут на стадионе «Зенит-арена», который располагается на Крестовском острове.