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Немецкая газета Bild бойкотирует Кубок конфедераций

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© Фото: 2017god.com

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Ее журналисты не приедут в Россию.

Немецкое издание Bild обещало бойкотировать Кубок конфедераций, который пройдет в этом году в четырех российских городах..

Как сообщается на сайте издания, иностранные журналисты, которые будут аккредитованы на Кубок конфедераций, должны будут писать только о футбольных матчах. Также на сайте таблоида указано, что на представителей западных СМИ, якобы, будут наложены ограничения на передвижение  даже в свободные дни.

Из-за такой цензуры Bild намерен бойкотировать Кубок конфедераций и не отправит туда своих журналистов.

Ранее  газета Bild после допингового скандала с мельдонием исключила сборную России из медальной таблицы Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кубок конфедераций 2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Москве, Сочи, Петербурге и Казани. В Северной столице спортвные соревнования пройдут на стадионе «Зенит-арена», который располагается на Крестовском острове.

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