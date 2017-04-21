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В международном марафоне "Триколор ТВ "Белые Ночи" примут участие более 12 тыс. человек

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© Фото: CitySpb

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Марафон стартует 9 июля.

В среду, 19 апреля, в медиацентре правительства Петербурга состоялась пресс-конференция, посвященная новому титульному партнеру марафона "Белые ночи" - крупнейшему российскому оператору цифрового телевидения "Триколор ТВ". Теперь у Международного марафона новое имя - "Триколор ТВ "Белые Ночи".

Начальник отдела по организации спортивной работы Комитета по  физической культуре и  спорту Владимир Куликов сообщил, что  в  этом году марафон состоится чуть позже обычного срока  – 9 июля. Это вызвано проведением в Петербурге матчей Кубка конфедераций FIFA, финал которого запланирован на  2 июля.

Фото: "Евроспорт"
 

В 2017 году число участников соревнований в очередной раз увеличится и составит более 12 тыс. человек. По этому показателю «Белые ночи» уступают в России только Московскому международному марафону.

Также в этом году планируется увеличить призовой фонд, который в прошлом году составил около 3 млн рублей. Денежные выплаты ожидают мужчин и женщин,  которые займут места в первой восьмерке в абсолютном первенстве, а также победителям и призерам в своих возрастных категориях.

Среди приглашенных гостей на пресс-конференции присутствовал мастер спорта по легкой атлетике, неоднократный победитель российских стартов Александр Павленин. Спортсмен рассказал свои впечатления о марафоне «Белые Ночи» в 2016 году и подготовке и к марафону.

Генеральный директор по развитию линейного ТВ компании  "Триколор ТВ" Алексей Карпов пояснил, что марафон пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, и бизнес обязан поддерживать такие мероприятия.

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