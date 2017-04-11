На матч "Спартак" - "Зенит" проданы все билеты

На матч 23-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и "Зенитом" в Москве все билеты проданы, сообщает официальный аккаунт фанатского движения красно-белых "Фратрия" в Instagram.

Матч "Зенита" со "Спартаком" состоится в воскресенье, 16 апреля, на столичном стадионе "Открытие Арена" и начнется в 20:00. Стадион вмещает 45 360 человек.

Предстоящий матч обслужит бригада из пяти арбитров, главный судья — Александр Егоров, который назначен на игру с участием сине-бело-голубых в 21-й раз в карьере. При его судействе столичный клуб одержали 11 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

Накануне, 15 апреля будут сыграны матчи: "Рубин" - "Краснодар" (обслужит Михаил Вилков), "Анжи" - "Крылья Советов" (Алексей Николаев), ЦСКА - "Ростов" (Кирилл Левников), "Амкар" - "Уфа" (Владимир Москалев).

В воскресенье, 16 апреля, также пройдут встречи "Оренбург" - "Терек" (Алексей Еськов), "Арсенал" - "Локомотив" (Сергей Лапочкин), "Урал" - "Томь" (Алексей Матюнин).