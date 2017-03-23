СКА обыграл "Локомотив" в первом матче финала Западной конференции КХЛ

В первом матче финальной серии Западной конференции СКА в Санкт-Петербурге обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 5:4.

В составе хозяев две шайбы забили Ярно Коскиранта и Никита Гусев. Еще один год забил Патрик Хёрсли.

Его забитая шайба была решающий - Хёрли отправил ее в ворота соперников на 74-ой минуте игры.

В "Локомотиве" шайбами отметились Дмитрий Лугин, Егор Аверин, Максим Тальбо, а также Денис Мосалев.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", 16 марта СКА обыграл "Динамо" и вышел в финал Западной конференции.