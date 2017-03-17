В Петропавловской крепости состоится состязание "моржей"

В субботу, 18 марта, с 11 до 14 часов на пляже Петропавловской крепости пройдет международный заплыв "Возрождение традиции зимнего плавания в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга".

В индивидуальных заплывах на время на дистанциях 25, 50 и 100 м в ледяной воде примут участие 50 приглашенных зимних пловцов из Санкт-Петербурга, регионов России, а также зарубежных стран: Финляндии, Латвии, Беларуси, Эстонии.

В соревнованиях также примут участие президент IWSA Мария Юрьё-Коскинен и президент Федерации зимнего плавания России адмирал Константин Сиденко.

Место проведения заплывов выбрано не случайно: в 60-90е годы ХХ века у Трубецкого бастиона проходили регулярные заплывы крупнейшего в СССР Клуба любителей зимнего плавания "Большая Нева", находившегося в Петропавловской крепости.