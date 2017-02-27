Российские ученые разработали систему оптимизированного питания для спортсменов

В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали специальную систему оптимизированного питания для спортсменов, сообщает «Русская планета».

Считается, что эта система может быть полезна для спортсменов разных квалификаций – от юношеского и любительского спорта до спорта высших достижений.

Предполагается, что она сможет качественно улучшить спортивные результаты, рост тонуса мышц и прочность связок, а также повысить адаптационный потенциал человека с учетом состояния его организма.

Директор центра, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк отметил, что программы уже готовы для введения.

По его словам, правильное питание является адекватной альтернативой допингу.