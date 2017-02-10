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IBU временно отстранил от соревнований российскую биатлонистку Глазырину

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© Фото: ugranow.ru

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На основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований на основании данных доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).

"После публикации второй части доклада Макларена 9 декабря IBU создал рабочую группу для оценки имеющихся данных и представленных документов. Собрав дополнительную информацию, рабочая группа пришла к выводу, что должно быть применено отстранение к спортсменке, несколько проб которой могли содержать запрещенные субстанции и быть подделаны", - говорится в сообщении IBU.

Отстранение Глазыриной вступило в силу 10 февраля.

Спортсменка входит в состав сборной России на стартовавшем в четверг в австрийском Хохфильцене чемпионате мира.

Глазырина должна была выступить в пятницу в спринтерской гонке, но была заменена на Ирину Услугину.

Женский спринт на дистанции 7,5 км начнется в 16:45 мск. Помимо Услугиной, в гонке примут участие Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

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