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Полтавченко одобрил идею проведения Олимпиады-2028 в Петербурге

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© Фото: abnews.ru

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Правительство РФ готово поддержать Петербург в желании стать столицей летней Олимпиады.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что город достоин звания олимпийской столицы и сможет подготовиться к проведению летних игр в 2028 году.

«Я хорошо помню, как Санкт-Петербург в середине 90-х претендовал на Олимпийские игры-2004. Сейчас, как и тогда, у меня нет сомнений в том, что наш город достоин звания олимпийской столицы. Если кандидатуру Петербурга одобрит страна, Олимпийский комитет России, мы со своей стороны сделаем все, что от нас потребуется», цитирует ТАСС Полтавченко.

Также стало известно, что Правительство РФ готово поддержать предложение о проведении летних Олимпийских игр 2028 года в Петербурге. «Будем всячески это поддерживать в случае, если горожане этого захотят и будут готовы некоторое время потерпеть неудобства», - заявил председатель правительства Дмитрий Козак.

Ранее в СМИ также сообщалось, что потенциальным претендентом на проведение Игр-2028 может стать Казань.

Последние Олимпийские игры в России проходили в 2014. Во вторник, 7 февраля, в Сочи отмечается третья годовщина со дня открытия Игр

 

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