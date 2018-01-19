Петербургский СКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и обладателем Кубка Континента после поражения московского ЦСКА.

Московские хоккеисты проиграли 19 января уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 1:2. Это поражение лишило москвичей шансов на кубок. После 52 матчей в активе СКА 132 очка, ЦСКА отстает на 14 и теперь даже теоретически не сможет догнать петербуржцев в турнирной таблице. До конца чемпионата остается четыре игры.

СКА выигрывал Кубок Континента в сезоне 2012-2013 года, также клуб – действующий обладатель Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне СКА провел рекордную для лиги серию, победив в 20 играх подряд, а также поставил российский рекорд по продолжительности серии с набранными очками – 31 игра.

Теперь СКА ждут матчи плей-офф КХЛ за Кубок Гагарина. Два стартовых матча первого раунда пройдут в Ледовом дворце 3 и 5 марта – с челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом».