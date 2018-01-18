"Зенит" признан самым прибыльным клубом Европы

«Зенит» возглавил список самых прибыльных команд Европы, следует из опубликованного отчета Союза европейских футбольных ассоциаций за финансовый 2016 год.
За 2016 год «Зенит» заработал 77 млн евро. На втором месте – английский «Тоттенхэм» с заработком 44 млн евро. Тройку самых прибыльных европейских клубов замкнул «Манчестер Юнайтед» - 34 млн евро.
В десятку самых прибыльных команд также вошли: «Бавария» (33 млн), «Реал» (30 млн), «Боруссия» (Дортмунд) (29 млн), «Шальке-04» (29 млн), «Лестер Сити» (29 млн), «Барселона» (29 млн) и «Боруссия» (27 млн). В топ-20 оказался еще один российский клуб – ЦСКА, получивший 17 млн евро, он на 17 месте.