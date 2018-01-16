СКА одержал пятую победу подряд в КХМ, одолев "Спартак"

Лучшее в Петербурге
Куда сходить в Петербурге в январе
Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.
Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге
Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.
Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге
Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!
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ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?
Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.
Проверено на себе
Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке
Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.