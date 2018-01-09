Северная Корея отправит делегацию на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

КНДР отправит свою делегацию на Олимпийские игры в Южной Корее, передает «Медуза» со ссылкой на неназванный источник Reuters.

По словам южнокорейского чиновника, в делегацию Северной Кореи войдут чиновники, спортсмены и группа поддержки. Будут ли спортсмены участвовать в соревнованиях, не уточняется.

Квалификацию на Игры прошла только пара северокорейских фигуристов, однако сборная страны пропустила срок подачи заявки: он истек 31 октября. Международный олимпийский комитет заявлял, что готов допустить команду в порядке исключения. Замминистра объединения Южной Кореи Чхун Хэ Сун предложил, чтобы на открытии Игр сборные двух стран прошли вместе.

Ранее, 8 января, на границе Северной и Южной Кореи начались первые с 2015 года переговоры. О них было объявлено после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын в новогодней речи предложил прислать сборную страны на Олимпиаду.